Трамп раскрыл место встречи с Путиным

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели в четверг, 16 октября, очень продуктивный телефонный разговор. Об этом рассказали в Белом доме по завершении беседы политиков.

Как заявили в администрации американского лидера, Соединенные Штаты и Россия проведут встречу на высоком уровне на следующей неделе — об этом договорились Путин и Трамп. При этом в Белом доме не исключили, что после этого президенты могут вновь встретиться лично, как это было в августе на Аляске.

Трамп сделал заявление о беседе с Путиным

Во время телефонного разговора российский лидер поздравил американского коллегу с достижением мира на Ближнем Востоке, отметили в Белом доме. Также подчеркивалось, что Трамп полностью сохраняет приверженность оказанию содействия урегулированию на Украине.

Прокомментировал свой разговор с российским президентом и сам Дональд Трамп. Он назвал это общение продуктивным и заявил, что вскоре встретится с Владимиром Путиным в Будапеште.