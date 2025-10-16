«Настало время»: в США предложили ввести новые санкции против России

Сенатор от партии Республиканцев Джон Тун предложил ввести новые санкции против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Punchbowl News.

По словам Туна, сегодня «настало время» для введения новых антироссийских санкций от США. В связи с этим, сенатор предложил рассмотреть законопроект о новых ограничениях.

«Думаю, настало время. <...> Нам нужно действовать», — заявил он.

Ранее американские сенаторы предложили каждые 90 дней отправлять Украине не менее 250 миллионов долларов из замороженных в США российских активов.