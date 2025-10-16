На Украине ввели аварийные отключения электроэнергии

Аварийные отключения электроэнергии введены во всех регионах Украины из-за повреждений энергоинфраструктуры. Об этом сообщил оператор системы передачи «Укрэнерго».

Согласно заявлению компании, с 07:00 до 22:00 завтра во всех областях страны будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. В Черниговской области продолжают применяться почасовые графики отключений.

Как писало издание «Украинская правда», украинцы этой зимой столкнутся с продолжительными отключениями электроэнергии из-за дефицита мощностей в энергосистеме.

По информации издания, наиболее сложная ситуация ожидается в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. В настоящее время аварийные отключения уже действуют почти по всей территории страны.

15 октября во всех регионах Украины, кроме части Черниговской области и подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР), были применены аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в объединенной энергосистеме.