В США два друга посетили 115 казино за 24 часа и установили рекорд

Двое друзей установили мировой рекорд по количеству посещенных казино за 24 часа, пишет Unilad.
Как пишут СМИ, Джоэл Штрассер и Гаррет Смит установили новый рекорд Гиннесса, посетив 115 казино за 24 часа. Предыдущий рекорд — 74 казино — принадлежал Кимо А. Юну и Гэри Мейеру, которые удерживали его с 2017 года. Многие считали, что этот показатель невозможно превзойти, однако приятели доказали обратное.
Джоэл и Гаррет — ветераны армии США и лучшие друзья из штата Айдахо. Они решили совместить военную выносливость и любовь к приключениям, чтобы пройти по всем заведениям Лас-Вегаса за одни сутки.
Вооружившись велосипедами и подробной картой, они стартовали ранним утром 25 сентября и преодолели около 210 км, заходя в каждое казино и делая ставку — ведь по правилам Книги рекордов Гиннесса участники обязаны сыграть хотя бы одну настольную или электронную игру в каждом заведении.
«Этот рекорд был невероятно трудным. Мы знали, что другие пытались — и не справились. Но решили, что сделаем все, чтобы дойти до конца», — рассказал Штрассер.
Организация казино, поддержавшая проект, отметила, что их целью было не только установить рекорд, но и показать дух приключений и азарта, которым пропитан Лас-Вегас — мировая столица развлечений.