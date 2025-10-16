Трамп сделал заявление о беседе с Путиным
Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал в соцсети Truth Social, что в настоящее время ведет телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Американский лидер отметил, что разговор с российским коллегой будет продолжительным.
Трамп пообещал, что сразу же после окончания разговора сообщит о его результатах.
Вместе с тем, президент США не посчитал нужным раскрыть, каким вопросам посвящены переговоры, планируется ли по их результатам предпринимать те или иные меры.
Напомним, что лидеры России и США неоднократно проводили телефонные беседы. Кроме того, на базе в Аляске прошла личная встреча президентов, в ходе которой стороны обсудили ключевые вопросы взаимоотношений Москвы и Вашингтона, украинский кризис, ситуацию на Ближнем Востоке.