Трамп сделал заявление о беседе с Путиным

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал в соцсети Truth Social, что в настоящее время ведет телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Американский лидер отметил, что разговор с российским коллегой будет продолжительным.

Трамп пообещал, что сразу же после окончания разговора сообщит о его результатах.

Вместе с тем, президент США не посчитал нужным раскрыть, каким вопросам посвящены переговоры, планируется ли по их результатам предпринимать те или иные меры.

Напомним, что лидеры России и США неоднократно проводили телефонные беседы. Кроме того, на базе в Аляске прошла личная встреча президентов, в ходе которой стороны обсудили ключевые вопросы взаимоотношений Москвы и Вашингтона, украинский кризис, ситуацию на Ближнем Востоке.