Зеленский озвучил свои ожидания по срокам перемирия с Россией

Владимир Зеленский озвучил свои ожидания по срокам наступления перемирия с Россией. Об этом сообщает Politico.

Согласно информации издания, во время тайного заседания со своей партией Зеленский заявил, что перемирие с Россией может наступить весной или летом 2026 года. Такие ожидания объясняются тем, что президент США Дональд Трамп поменял свою позицию по конфликту на Украине, а также полон уверенности в своих силах после разрешения конфликта в секторе Газа.

«Трамп, только что успешно выступивший посредником в достижении перемирия в Газе, похоже, полон решимости остановить войну на Украине и добавить еще одну зарубку в свой арсенал, которой можно будет похвастаться перед членами жюри Нобелевской премии мира», — сообщает издание.

На Западе раскрыли ошибку Зеленского

Издание также утверждает, что США уже начали делиться с Украиной разведданными, которые могут использоваться для нанесения дальнобойных ударов по энергообъектам в глубине России. При этом, резкая перемена в позиции Трампа, по информации источника, обусловлена влиянием некоторых европейских лидеров, включая короля Великобритании Карла III.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Трамп проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным перед встречей с Зеленским в Белом доме.