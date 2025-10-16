К офису генпрокурора Украины на операцию по задержанию отправили спецназ

В Киеве к офису Генпрокурора Украины направили спецназ, на месте идет операция по задержанию. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Как рассказали источники издания в прокуратуре, на место также прибыли детективы Национального антикоррупционного бюро. При этом кого именно пытаются задержать остается неизвестным.

«В Киеве идёт операция по задержанию возле Офиса генпрокурора. Кого задерживают, пока неизвестно. На месте много спецназа», — говорится в сообщении.

Журналисты также напомнили, что до этого был задержан по делу о взятке прокурора Романа Шененко.