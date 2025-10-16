Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла считает, что канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу пора прекратить бездоказательно обвинять Россию в том, что она якобы угрожает безопасности Германии и Европы в целом.

"Господин канцлер, надеюсь, мирные усилия в Газе показали вам, что стоит инвестировать в дипломатию и переговоры", - приводит слова Хрупалла ТАСС, сказанные в ходе дебатов в Бундестаге.

Кроме того, лидер АдГ призвал канцлера к "разумной политике, которая может способствовать балансу интересов в мире".

Затем он предложил: "Почему бы вам, господин Мерц, не стать посредником между Украиной и Россией?" И, наконец, "прекратить постоянно формулировать новые угрозы, не имея достаточных доказательств".

Мерц обвинил Россию в инцидентах с БПЛА

Говоря о БПЛА, замеченных в воздушном пространстве ФРГ, и вспоминая слова Мерца о том, что, дескать, это были российские беспилотники, Хруппала заявил, обращаясь к канцлеру, что до сих пор тот не смог предоставить ни единого доказательства и напугал граждан Германии.

Далее были высказаны обвинения в том, что Мерц поляризует общество и своим политическим дискурсом возвращается к эпохе холодной войны.

В итоге политик заявил, что у господина канцлера, безусловно, нет никаких заметных успехов на пути к миру и немецкий народ не на его стороне.