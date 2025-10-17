В Европе заявили о неприятном для Зеленского исходе разговора Трампа и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом, которая состоится 17 октября, не сможет убедить его предоставить Киеву ракеты Tomahawk. Причиной тому стал разговор Трампа с российским президентом Владимиром Путиным, заявил журналист Михаэль Вельнвебер в эфире телеканала Die Welt.

«Когда Владимир Зеленский будет здесь [в Вашингтоне], он не получит обещаний дать ему Tomahawk, потому что это был очень хороший разговор», — считает Вельнвебер.

Он подчеркнул, что Трамп не захочет нагнетать обстановку вокруг украинского конфликта после разговора с Путиным, в ходе которого, по словам американского лидера, был достигнут большой прогресс.

Ранее сообщалось, что Зеленский прилетел в США на встречу с Трампом. По прилете у трапа его не встретил ни один представитель Соединенных Штатов.