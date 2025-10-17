На Украине пожаловались на новую тактику российских ударов

Вооруженные силы Российской Федерации изменили тактику атак на энергосистему Украины. На это пожаловался представитель правления «Укрэнерго» Виталий Зайченко.

«Если раньше это были сотни ракет, которые одновременно били по энергетике, то сейчас россияне действуют точечно — уничтожают подстанции "Укрэнерго", операторов систем распределения и тепловые электроцентрали», — заявил Зайченко.

По его словам, подобная тактика была применена и в течение последних ночных и дневных ударов по украинской энергетике.

Ранее стало известно, что Украина большую часть зимы может провести без энергетики. Как рассказал представитель одной из украинских госэнергокомпаний, возможен сценарий, при котором электричество будет поставляться по два часа, после чего будет четырехчасовой перерыв.