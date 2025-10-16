Каллас: опасность со стороны России не исчезнет даже после СВО

Глава евродипломатии Кая Каллас призвала европейские страны усилить оборону против России. Соответствующий пост появился у нее на странице в X.

Каллас убеждена, что опасность со стороны России «не исчезнет даже после окончания войны на Украине».

«Нам необходимо усилить нашу оборону против РФ», — написала она.

По словам Каллас, соответствующий план действий с четкими целями и сроками изложен в «Дорожной карте оборонной готовности 2030».

В частности, документ предусматривает завершение государствами-членами ЕС формирования «коалиций по оборонным возможностям» в ключевых областях посредством совместной разработки и закупок. Речь идет о противовоздушной и противоракетной обороне, стратегических средствах обеспечения, военной мобильности, артиллерийских системах, кибербезопасности, искусственном интеллекте, радиоэлектронной борьбе, ракетах и боеприпасах, беспилотниках и средствах борьбы с ними, наземных боевых действиях и морских силах.