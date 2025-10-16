В Латвии ответили на информацию о массовой депортации россиян

Рига не планирует проводить массовую депортацию граждан России, меры затронут не более 500 человек, рассказал руководитель МВД Латвии Рихардс Козловскис. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник.

Накануне западные СМИ напомнили, что 13 октября — последний день сдачи экзамена по латышскому языку и ряда других документов.

Журналисты заметили, что большая часть граждан РФ выполнила требования властей республики и получила возможность остаться в стране, порядка 2000 выехали самостоятельно, 841 человек по тем или иным причинам экзамены не сдал.

«Мы не предусматриваем каких-то массовых выдворений. Отдельные случаи есть и, скорее всего, они еще будут», — отметил Козловскис.

Глава ведомства уточнил, что требования, необходимые для получения статуса постоянного жителя, не выполнили порядка 500 человек.

Ранее российская сторона сообщила, что разработала комплекс мер по содействию возвращающимся на территорию РФ.