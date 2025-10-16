Трамп решил установить в Вашингтоне триумфальную арку

Президент США Дональд Трамп в 2026 году намерен установить в Вашингтоне триумфальную арку рядом с мемориалом Линкольна. Об этом сообщает CNN.

По данным журналистов, глава государства хочет приурочить возведение монумента к 250-летию провозглашения независимости Соединенных Штатов.

Как пишет CNN, идея возведения арки принадлежит самому Трампу, который принимал участие в разработке проекта на всех его этапах. Автором архитектурного решения выступил Николя Лео Шарбонно. Строительство монумента планируется профинансировать за счет частных инвестиций.

До этого газета The Telegraph писала, что Трамп работает над созданием «фонда победы» для Украины, который будет финансироваться за счет новых пошлин против Китая. По данным издания, президент США поручил министру финансов Скотту Бессенту представить план европейским коллегам перед визитом украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон в пятницу.