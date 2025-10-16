Востоковед рассказал о «кровавой паузе» в конфликте Израиля и ХАМАС

Политолог, востоковед, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин в разговоре с Рамблером рассказал о «кровавой паузе» в конфликте Израиля и палестинского движения ХАМАС, а также ответил на вопрос о возможности возобновления боевых действий в секторе Газа.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не окончил борьбу и планирует ликвидировать ХАМАС.

«Саммит мира», который прошел в Шарм-аль-Шейхе, на наших глазах дает трещину. Напомню, что два важнейших ближневосточных актора – наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян – отсутствовали на данном мероприятии. Саудовская Аравия и ОАЭ считают, что они должны играть более значительную роль в определении будущего Газы, поскольку готовятся покрыть большую часть расходов на ее восстановление. При этом и Эр-Рияд, и Абу-Даби возражают против любого перемирия, которое позволит ХАМАС сохранить свое присутствие в секторе. Они хотят, чтобы ХАМАС покинул Газу. Это их важнейшее условие. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

По словам специалиста, в настоящее время в Газе наблюдается «кровавая пауза».

«С одной стороны, Израиль прекратил боевые действия против ХАМАС. Но, с другой стороны, ХАМАС фактически не разоружается. Более того, члены ХАМАС сейчас устраивают расправы над теми палестинцами, которых считают своими политическими конкурентами. Сейчас в соцсетях распространяются кадры с расстрелами представителей различных палестинских кланов, которые за последние два года обособились, то есть стали отдельной политической силой. На Ближнем Востоке общество всегда формировалось из больших кланов (хомулов), из семей, которые могли насчитывать тысячи человек. А ХАМАС в этом плане – это более модернистская структура. Он всегда разрушал такую клановость общества, пытаясь выстроить новую концепцию, связанную с построением теократического фундаменталистского государства, целью которого было бы уничтожение Израиля. Так вот сейчас нет никаких признаков, свидетельствующих о намерении ХАМАС покинуть сектор Газа. По сути, он устраивает там кровавую зачистку, уничтожая представителей различных кланов, которые начали чувствовать свою самостоятельность и поднимать голову», - отметил Каргин.

Подобные действия ХАМАС не устраивают ни Израиль, ни многие арабские страны, подчеркнул политолог.

«Поэтому и прозвучало такое воинственное заявление Нетаньяху. Скорее всего, второй и третий пункты плана [президента США Дональда] Трампа, говорящие о разоружении ХАМАС и о его уходе из сектора Газа, так и не будут реализованы. Поэтому, полагаю, боевые действия в секторе Газа возобновятся. Однако, думаю, в ближайшей перспективе Нетаньяху не станет предпринимать резких шагов, так как он не хочет злить Трампа, для которого заключенное между сторонами соглашение является единственным весомым достижением во внешней политике почти за почти год правления. Он будет держаться за это достижение как за зеницу ока. Однако через несколько недель или месяцев возобновление боевых действий будет вполне реально. Многое тут зависит от дальнейших действий ХАМАС. Если движение продолжит репрессии против представителей конкурирующих палестинских кланов, то это станет еще одним доводом в копилку израильтян в части возобновления военной операции. Вместе с тем тут многие будут смотреть и на Трампа. Но если его сделка так не будет реализована, то на каком-то этапе президент США самоустранится, и тогда война продолжится», - заключил эксперт.

Ранее Трамп заявил, что Израиль может возобновить боевые действия в секторе Газа, если Белый дом даст свое согласие на это.