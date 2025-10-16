Лукашенко рассказал о пьющем на заправке кофе премьер-министре

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об очередях на заправках в стране, приведя в пример пьющих кофе премьер-министра Александра Турчина и председателя Национального собрания Наталью Кочанову. Его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».

Так он прокомментировал сообщения о том, что на заправках случаются большие очереди.

«Приехали заправляться Наталья Ивановна Кочанова с Турчиным, машины поставили поперек, никто проехать не может. А они где? А они в кафе кофе пьют», — заявил Лукашенко.

Позже он объяснил, что это шуточный пример. Лукашенко считает, что если раньше население просило его поставить на заправках магазины с товарами и кофе, то теперь люди просят убрать очереди машин, которые возникают из-за тех, кто пьет кофе на заправках. Президент поручил разобраться с этим.

