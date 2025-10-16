Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Зеленский выступил с неожиданным призывом в адрес Путина

© LUDOVIC MARIN/EPA/TACC

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество говорить с российским лидером Владимиром Путиным «на языке давления» и призвал к «сильным решениям» в отношении Киева. Публикация появилась в его Telegram-канале.

Зеленский сообщил, что ВС РФ с начала осени «каждые сутки» наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Заявления о триумфе Путина на Аляске вызвали гнев Трампа

© Гавриил Григоров/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент США Дональд Трамп сменил позицию по Украине из-за гнева от освещения СМИ саммита на Аляске, как триумфа российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«По словам инсайдера, освещение в СМИ саммита на Аляске, названного "триумфом Путина", вызвало гнев Трампа», — говорится в материале.

Патриарх Кирилл заявил о неминуемости апокалипсиса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что апокалипсис непременно состоится. Об этом сообщает РИА Новости.

«Конец человеческой цивилизации, с которым будет связано Второе Пришествие — это то, что непременно состоится. В Слове Божьем мы находим некие намерения на то, что может предшествовать этому трагическому и одновременно логичному событию», — сказал он.

Российские войска вступили в бой с ВСУ в Черном море

Российские войска вступили в бой с безэкипажными катерами (БЭК) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожено шесть безэкипажных катеров ВСУ», — говорится в сообщении.

Супружеская пара из Ростова жестоко убита в Армении

Эндокринолог из Ростова и ее муж убиты в Армении. Супругов расстреляли из охотничьего ружья при ограблении.

По информации Shot, Марина Айрапетян вместе с мужем отправились в отпуск Армению. Они ехали по дороге в поле недалеко от села Зовашен Котайкской области и остановились отдохнуть у беседки.

На Западе заявили о тройном ударе Зеленского по Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский нанес тройной удар по Одессе, атаковав ее язык, историю и избранную горожанами власть. Так происходящее оценил британский журнал The Spectator.

«Самым поразительным из этих действий против Одессы стало решение президента Владимира Зеленского лишить украинского гражданства и должности Геннадия Труханова, трижды избранного мэром города. Обвинение заключается в наличии у Труханова российского паспорта, что мэр категорически отрицает», — говорится в тексте статьи.

В Госдуме ответили на призыв Польши бить по российским НПЗ

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия может разрушить логистическую цепочку на границе Украины и Польши в ответ на угрозу атак ракетами Tomahawk. Об этом депутат заявил News.ru.

«Мы вполне можем порвать эту логистическую цепочку на границе с Украиной и Польшей, чтобы Tomahawk не были использованы против наших войск. Поэтому здесь вариантов нет», - так Колесник прокомментировал заявления Сикорского.

Стало известно о спорах в Пентагоне из-за поставок Tomahawk Украине

© Douglas Rissing/iStock.com

В Пентагоне спорят о том, сколько ракет Tomahawk готовы продать союзникам по НАТО для Украины. Об этом сообщает Financial Times (FT). Отмечается, что Пентагон сам расходует эти ракеты большими темпами, чем закупает.

«Именно об этом, вероятно, сейчас спорят в Пентагоне», — сказал бывший заместитель помощника министра обороны США Джим Таунсенд.

Цена iPhone 17 Pro в России рухнула

На российском рынке подешевел флагманский смартфон Apple. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

В сентябре — как только аппарат появился в продаже — телефон оценивали в 180 тысяч рублей. Чуть позже девайс подешевел до 165 тысяч рублей. В середине октября стоимость iPhone 17 Pro Max снизилась до 130 тысяч рублей. По их словам, во столько флагман оценили на маркетплейсах. Таким образом, цена на гаджет рухнула на 27 процентов.

Путин объяснил сокращение добычи нефти в России

Президент России Владимир Путин объяснил, что сокращение добычи нефти в России в 2025 году связано с договорённостями в рамках ОПЕК+.

«Это происходит в соответствии с договоренностями в рамках соглашения ОПЕК+, то есть это добровольное снижение», — сказал Путин на пленарной сессии Российской энергетической недели.

