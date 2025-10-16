Погиб глава генерального штаба хуситов

Движение «Ансар Аллах», контролирующее примерно треть территории Йемена, заявило о смерти начальника генштаба вооруженных сил, сформированных хуситами, Мухаммеда аль-Гамари. Об этом пишет ТАСС.

Хуситы не раскрыли, почему погиб аль-Гамари. Однако известно, что он был приоритетной целью израильского удара по Сане в августе.

В конце сентября израильская армия (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам движения «Ансар Аллах» в йеменской столице Сане, о чем заявил израильский министр обороны Исраэль Кац.

10 сентября израильские военные атаковали военные объекты хуситов в районах Саны и провинции Эль-Джауф в Йемене. Согласно заявлению пресс-службы ЦАХАЛ, целью этих ударов были военные лагеря, штаб отдела военной информации, а также склад горючего. Эти действия стали ответом на атаки хуситов, включая запуски беспилотников и ракет в сторону Израиля.