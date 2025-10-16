«Поехала кукушка»: Поляки осадили главу своего Генштаба

Польские интернет-пользователи назвали главу Генштаба страны Веслава Кукулу (Wiesław Kukuła) «курицей, изображающей из себя ястреба», после его заявления о России и необходимости усиления военного сотрудничества с США. Перевод их слов сделало издание «ИноСМИ».

Ранее глава Генерального штаба Войска Польского Веслав Кукула выступил на открытии Европейского форума новых идей, где назвал Россию главной угрозой для страны, а также обозначил перспективы развития польской армии и усиления оборонного потенциала Польши.

«Мы имеем дело с активизацией старого демона холодной войны. Российская Федерация — чья империалистическая суть на протяжении веков не изменилась — угрожает нам», — отметил он.

По словам Кукулы, которые привело издание Gazeta, Польше нужен для защиты от России «союз с США», а также «альянс с НАТО».

Читатели издания жестко высказались по поводу заявлений главы Генштаба, отметив, что для безопасности Польше «лучше бы не соваться в российско-украинский конфликт».

«У Кукулы, похоже, поехала кукушка. Он — курица, изображающая из себя ястреба. Польский народ голодает, налоги растут, системы здравоохранения не существует, деньги идут на Украину», — заявил Jan Kot.

А mrozik19800 констатировал, что «Америка нашла дураков, кому можно втюхать втридорога ржавый металлолом».

«А что, если попробовать не угрожать русским нападением на Калининград или обстрелом Tomahawk? Может, так будет безопаснее?», - поинтересовался kabaret23.

Напомним, что глава МИД Польши Радослав Сикорский ранее поддержал идею поставки Украине американских крылатых ракет большой дальности Tomahawk. Он призвал использовать эти ракеты для атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.