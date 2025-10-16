Названо имя возможного конкурента Зеленского на выборах

Мэр Киева Виталий Кличко может стать конкурентом Владимира Зеленского на выборах, и на него уже есть «определенное давление». Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, слова которого приводит News.ru.

По его словам, на Украине идет внутренняя борьба за власть, жертвой которой уже стал мэр Одессы Геннадий Труханов, лишившийся гражданства и своего поста.

«Сегодня есть определенное давление и на Кличко, который является возможным конкурентом Зеленского на президентских выборах. То же львовское руководство, которое составляет определенную угрозу, имея независимость и контакты с рядом европейских лидеров. Это сильно напрягает Зеленского», — пояснил Чепа.

Парламентарий обратил внимание, что против возможных оппонентов Зеленского украинские власти используют аргумент связей с Россией.

Ранее стало известно, что Зеленский лишил мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины и объявил о намерении в ближайшее время ввести военную городскую администрацию в городе. Руководителем был назначен Сергей Лысак, который до этого возглавлял Днепропетровскую областную военную администрацию.

Геннадий Труханов при этом публично опроверг информацию о якобы наличии у него гражданства России. По словам градоначальника, за 12 лет, которые он занимает свой пост, он прошел «максимальные уровни всех возможных для украинского чиновника проверок». Политик заявил, что планирует оспаривать решение о лишении гражданства в суде.