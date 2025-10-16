Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с резким призывом к европейским лидерам, обвинив их в высокомерии и разжигании «бесконечной войны».

В своем аккаунте в социальной сети X он потребовал немедленно сменить курс и начать переговоры с Россией.

«Мир требует терпения, силы и смирения. Европа должна изменить свою позицию», — написал венгерский лидер.

По его мнению, нынешняя политика Брюсселя губительна для континента.

«Вместо высокомерия и разжигания пламени бесконечной войны нам нужны переговоры с Россией. Только диалог может принести мир на наш континент», — заключил Орбан, сопроводив свой пост эмодзи с голубем мира.

Этот призыв прозвучал на фоне воинственных приготовлений в Европе. Так директор ФСБ Александр Бортников заявил сегодня, что "британцы настаивают на форсированной подготовке Европы к вооруженному противостоянию с Россией на суше, на море и в воздухе.