Французских депутатов осудили после провала вотума недоверия Лекорню

Французский политик Жон де Лорен обвинил политиков, которые «думают только о себе», в срыве вотума недоверия новому правительству. Об этом политик написал в соцсети X.

Ранее французский парламент не принял вотумы недоверия правительству. Себастьен Лекорню остался премьер-министром. Два вотума недоверия были вынесены ультраправыми и радикально левыми партиями.

Предложение левых получило 271 голос, на 18 голосов меньше, чем необходимо для отставки правительства. Инициативе партии Марин Ле Пен не хватило 145 голосов.

«Перестаньте восхвалять политиков, которые думают только о себе и живут припеваючи за счет французов. Которые оставили президента, который портит жизнь французам», - написал де Лорен после голосований.

Он заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон разрушил экономику и сделал французские улицы небезопасными. Такую демократию де Лорен назвал «иллюзией».