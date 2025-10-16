На Западе заявили о тройном ударе Зеленского по Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский нанес тройной удар по Одессе, атаковав ее язык, историю и избранную горожанами власть.

Так происходящее оценил британский журнал The Spectator.

«Самым поразительным из этих действий против Одессы стало решение президента Владимира Зеленского лишить украинского гражданства и должности Геннадия Труханова, трижды избранного мэром города. Обвинение заключается в наличии у Труханова российского паспорта, что мэр категорически отрицает», — говорится в тексте статьи.

Автор публикации подчеркнул, что главу города лишили гражданства и должности без каких-либо судебных разбирательств, что запрещено Конституцией Украины. По его словам, даже в условиях военного положения такие действия со стороны Зеленского выглядят как беспрецедентное посягательство на демократию.

Зеленский рассказал, с кем консультировался о перестановках в Одессе

При этом Spectator связывает решение украинских властей с нарастающими призывами населения к проведению выборов. По мнению издания, таким образом Зеленский зачищает поле от возможных политических соперников.

Зеленский подписал указ о лишении Труханова гражданства 14 октября. Причиной стало якобы наличие у него российского паспорта.