Зеленский обратился с призывом к миру перед встречей с Трампом

Зеленский призвал мир усилить давление на Россию перед встречей с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир усилить давление на Россию перед встречей с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, на Россию нужно оказывать давление при помощи санкций и дальнобойного оружия, что зависит непосредственно от США и Европы.
Ранее Зеленский заявил, что сделал домашнюю работу перед встречей с Трампом. Он также сказал, что повестка его встречи с американским лидером достаточно содержательна, отметив, что это «реально может приблизить завершение войны».