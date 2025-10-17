Треть французов хочет отставки Макрона

Большинство жителей Франции испытывают гнев и стыд из-за политического кризиса, охватившего их страну, при этом треть выступает за досрочный уход с поста президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Verian по заказу газеты Le Figaro.

В период с 14 по 16 октября, то есть уже после того, как оппозиция не смогла добиться отставки правительства и собрать достаточно голосов за выдвинутые ими в Национальном собрании (нижней палате парламента) вотумы недоверия, в опросе приняли участие 1 тыс. человек.

Отвечая на вопрос о том, какие эмоции они испытывают из-за текущей ситуации в стране, респонденты называли отчаяние (39%), усталость (35%), грусть (21%) и страх (18%). Газета отмечает, что впервые за год среди сограждан, уставших от политической нестабильности, стыд (53%) возобладал над гневом (49%). Еще 9% заявили, что им безразлично происходящее, тогда как 5% по-прежнему сохраняют надежду на улучшение ситуации.

Положительные эмоции, такие как радость, гордость, предвкушение и удовлетворение, испытывают лишь 1% респондентов.

Удар по репутации

Негативное настроение общества сказалось и на имидже партий: лидером по количеству отрицательных откликов стала левая партия "Неподчинившаяся Франция" (75%), на втором месте антирейтинга - президентская партия "Ренессанс" (72%), а третье разделили между собой Социалистическая партия и "Республиканцы", которых негативно оценивают 66% опрошенных. Меньше всех недовольство вызывает правая партия "Национальное объединение" (51%), которая собрала и существенно больше положительных откликов (36%), чем остальные крупные партии.

Вопрос о выборах

Единого представления о выходе из кризиса среди респондентов, впрочем, нет. Так, 12% выступают за роспуск парламента, 34% предлагают добавить к этому и отставку президента, чтобы провести досрочные выборы и депутатов, и главы государства. В то же время 25% уверены, что можно оставить кабмин в текущем составе ради принятия бюджета и поиска компромиссов по крупным реформам, тогда как 12% считают, что нынешнее правительство должно лишь принять бюджет, а затем просто обеспечивать функционирование государства без каких-либо реформ, отложив их осуществление до президентских выборов. Еще 17% признались, что не знают, какой вариант был бы лучше.

Газета, однако, предполагает, что череда внешних и внутренних кризисов настолько утомила французов, что новые выборы не вызовут ажиотажа, тем более что 20% опрошенных считают, что ситуация после них станет только хуже. В случае организации досрочных выборов в парламент голосовать точно готовы 58% респондентов, а на новые президентские выборы пообещало прийти больше людей - 62%. Le Figaro отмечает, что эти показатели все равно уступают данным о явке с парламентских выборов 2024 года (66%) и с президентских выборов 2022 года (74%).