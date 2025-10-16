Трамп против Мадуро и рейтинг паспорта США: о чем пишут зарубежные СМИ

США подтвердили, что ЦРУ поручено проводить тайные операции в Венесуэле; еще одной острой темой последних дней стал рейтинг привлекательности гражданства США. Как эти темы освещают зарубежные СМИ - читайте в материале «Рамблера».

Охота ЦРУ на Мадуро

Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. Это ознаменовало резкую эскалацию кампании давления на правительство Николаса Мадуро, пишет The Guardian.

Трамп дал понять, что рассматривает возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы. Это стало бы радикальным шагом, который выходит за рамки серии недавних смертоносных атак на суда в Карибском море. Американские демократы и эксперты ООН решительно осудили эти атаки как незаконные, подчеркивает британская газета.

Президент США не стал отвечать на вопрос, имеет ли ЦРУ полномочия «казнить» Мадуро. После комментариев Трампа Мадуро осудил попытки «государственных переворотов, организованных ЦРУ».

Трамп оправдывает вмешательство ЦРУ, повторяя утверждения, что Венесуэла отправляла своих заключенных, в том числе из психиатрических учреждений, в США. Он также утверждал, что Венесуэла ввозит в США большие объемы наркотиков по морю. Эксперты неоднократно подвергали сомнению некоторые заявления президента об угрозах, которые венесуэльцы якобы представляют для США.

ЦРУ имеет богатый опыт работы в Латинской Америке, особенно в годы холодной войны, отмечает Reuters. Трамп неоднократно обвинял Венесуэлу в том, что она является центром незаконного оборота смертоносного наркотика фентанила, однако данные США показывают, что в основном наркотик попадает в Штаты из Мексики, подчеркивает агентство.

Как пишет The New York Times, представители администрации Трампа «в частном порядке ясно дали понять, что конечная цель [кампании] - отстранение Мадуро от власти».

Рейтинг паспорта США

США впервые выбыли из рейтинга десяти самых влиятельных паспортов мира, сообщает CNN. Что делает паспорт «сильным» по мнению составителей рейтинга? Возможность легко перемещаться по всему миру «одним взмахом паспорта», без визы. Теперь в верхней части таблицы лидеров находятся три азиатских паспорта: паспорт Сингапура с безвизовым доступом в 193 страны мира, паспорт Южной Кореи с доступом в 190 стран и паспорт Японии (189 безвизовых стран).

В последнем квартальном рейтинге США опустились на 12-е место, разделив его с Малайзией. Граждане обеих стран имеют безвизовый доступ в 180 из 227 стран и территорий, отслеживаемых индексом. Поскольку индекс учитывает несколько стран с одинаковым рейтингом как одну позицию, фактически 36 стран опережают США в этом списке.

В 2014 году США занимали первое место, а в июле этого года все еще оставались в первой десятке. Так что же стоит за этим падением? В апреле Бразилия отменила безвизовый режим для граждан США, Канады и Австралии из-за отсутствия взаимности, подчеркивает The Guardian.

Папуа - Новая Гвинея и Мьянма также скорректировали свою политику въезда, что повысило рейтинг других паспортов и ещё больше ослабило рейтинг США. «Последним ударом» стал запуск Сомали новой системы электронных виз и исключение США Вьетнамом из числа безвизовых стран. Паспорт Британии, занимавший первое место в индексе в 2015 году, также опустился до самой низкой позиции за всю историю, потеряв две позиции с июля: 8-е место вместо 6-го.

Китай резко поднялся с 94-го места в 2015 году на 64-е в 2025 году, получив за это время безвизовый доступ к еще 37 направлениям. ОАЭ - еще одна страна с наибольшим успехом в индексе: за последнее десятилетие она поднялась на 34 позиции, с 42-го на 8-е место. В конце списка - Ирак, Сирия и Афганистан.

Профессор права Питер Спиро заявил The Guardian, что в ближайшие годы всё больше американцев будут стараться получать дополнительное гражданство любыми доступными способами.