Гуцул назвали «разменной монетой» в битве ЕС

Шансов на то, что глава Гагаузии Евгения Гуцул будет оправдана, нет, так как она стала разменной монетой в геополитической битве ЕС. Такое мнение высказал директор Центра по защите демократии и прав человека в Молдавии Валерий Клименко, пишет РИА Новости.

Ранее районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». Также ее лишили права быть членом политических объединений в течение пяти лет и взыскали 2,4 миллиона долларов. Глава Гагаузской автономии назвала приговор «политической расправой».

8 октября началось рассмотрение апелляции на решение суда. Адвокаты Гуцул подали четыре ходатайства, требуя ее немедленного освобождения из-под стражи, но они были отклонены.

«Шансов на то, что Евгения Гуцул сейчас будет оправдана, нет, в силу того, что она стала разменной монетой в той геополитической битве, которую сегодня развернули европейцы на территории Республики Молдова», - констатировал директор Центра по защите демократии и прав человека в Молдавии Валерий Клименко.

Он обратил внимание на появление внутри Евросоюза трех стран-евроскептиков, на фоне заявлений которых Молдавия стала «политическим активом».

«Они рассчитывают (…) преподнести жителям Евросоюза: «Вот, смотрите, к нам хотят, к нам идут, вот Молдова хочет, потому что Евросоюз привлекателен»», - пояснил он.

Напомним, что помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против нескольких оппозиционных политиков. В аэропорту Кишинева также происходят задержания из-за поездок политиков в Россию.