В Грузии задержали пятерых россиян

Следственная служба Министерства финансов Грузии сообщила о задержании пяти граждан России по обвинению в нелегальных транзакциях миллионов долларов.

"За осуществление незаконной производственной деятельности и, по факту, легализацию незаконных доходов задержаны пять граждан Российской Федерации. Следствие установило, что одна из компаний без регистрации и разрешения Нацбанка осуществляла услуги виртуальных активов, предлагая как нелегальный офис, так и курьерский сервис. За последние месяцы она выполняла виртуальные транзакции эквивалентом в миллионы лари, чем была подключена к осуществлению в стране бесконтрольных международных транзакций", - говорится в заявлении.

По версии ведомства, россияне, минуя пограничный контроль, ввозили в Грузию иностранную валюту в больших количествах и приобретали виртуальные активы. Они легализовывали прибыль, при этом в бюджет страны деньги не поступали, утверждает следственная служба. Из офиса компании было изъято $371 тыс., документы и компьютерная техника. Также у одного из задержанных изъято $100 тыс., а из нескольких автомобилей с российскими номерами - $250 тыс.

Задержанным грозит от 9 до 12 лет лишения свободы. Ведутся следственные действия по установлению других причастных к преступлению лиц.