За год семья Трампа заработала на криптовалюте не меньше миллиарда долларов

Президент Дональд Трамп и его семья заработали не менее $1 млрд на проектах, связанных с криптовалютами, за последний год. Значительный рост благосостояния президента связан с его участием в криптобизнесе, в частности, через мем-монеты, связанные с его президентством, и токены от компании World Liberty Financial. Об этом сообщает издание Financial Times.

В целом, семья Трампа получила более $1 млрд доналоговой прибыли от различных криптоактивностей, включая цифровые коллекционные карточки, мем-монеты, стейблкоины, токены WLFI (WLFI) и платформы децентрализованных финансов (DeFi). Об этом говорит как минимум отчет Forbes, опубликованный в сентябре, в котором утверждается, что личный капитал президента за год увеличился на $3 млрд.

На вопрос Financial Times о точности цифры в $1 млрд сын президента, Эрик Трамп, ответил, что реальная сумма «вероятно, больше» заявленной. В отличие от многих предыдущих глав государства, которые дистанцировались от своих деловых интересов после вступления в должность, Трамп, похоже, значительно увеличил свое состояние после избрания, одновременно заявляя о планах превратить США в «криптовалютную столицу мира».

Согласно данным FT, большая часть дохода поступила от токена WLFI. Этот токен стал доступен для публичной торговли только в сентябре текущего года и принес около $550 млн, несмотря на падение на 57% от пика, достигнутого в начале сентября. В 2024 году в своей последней финансовой декларации президент указал личный доход в размере $57,3 млн от World Liberty Financial.

Вторым по значимости источником криптодохода стали президентские мем-монеты — $TRUMP Official Trump и $MELANIA Melania Meme, которые в совокупности принесли семье Трампа $427 млн прибыли. Хотя механизм распределения прибыли от этих проектов не до конца ясен, на официальном сайте указано, что компании президента «коллективно владеют» 80% предприятия, а на сайте $MELANIA упоминается только компания семьи Трамп MKT World. В мае 2025 года президент провел ужин в одном из своих гольф-клубов для 220 крупнейших держателей этой мем-монеты; среди них крупнейшим владельцем токенов был основатель Tron Джастин Сан.

Еще один источник дохода связан со стейблкоинами: помимо WLFI, World Liberty Financial выпустила стейблкоин USD1, продав его на сумму около $2,71 млрд. Если бы средства, используемые для обеспечения стейблкоина, были размещены в краткосрочные долговые обязательства США, компания могла бы заработать от $40 до $42 млн в виде процентов и комиссий. Кроме того, президент заработал «несколько миллионов долларов» на продаже цифровых коллекционных карточек (NFT) с его изображениями в образе супергероя или на мотоцикле, хотя точная сумма не раскрывается.

Влияние криптосектора ощутили и другие аффилированные с семьей Трампа компании. Trump Media Technology Group (TMTG), до перехода в криптосферу отчитывавшаяся об убытке в $401 млн в 2024 году, с тех пор привлекла миллиарды для покупки цифровых токенов и запуска инвестиционных фондов биткоина. Этот поворот превратил TMTG в бизнес с прибылью свыше $3 млрд, более половины которого принадлежит Трампу благодаря его доле около 53%.