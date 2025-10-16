Мерц сообщил о разработке ФРГ плана действий против гибридных угроз

Вопросом занимается Совет национальной безопасности Германии, уточнил канцлер.

«В последние недели беспилотники всё чаще нарушают воздушное пространство Европы, в том числе в Германии. Мы будем бороться с этим сейчас и в будущем. Вот почему недавно созданный нами Совет нацбезопасности разрабатывает всеобъемлющий план действий», — отметил Мерц, выступая в бундестаге.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что совет мог бы провести анализ проблемы БПЛА, привлекая различных специалистов для оценки ситуации.