Пашинян заявил о законности всех дел против священников

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что все уголовные дела в отношении священников в республике "расследуются в рамках закона".

"Я просто исключаю возможность процесса, выходящего за рамки правовых норм", - ответил он на соответствующий вопрос журналиста во время брифинга и добавил, что "не ведет борьбу против Армянской апостольской церкви".

Утром 15 октября сотрудники СК Армении и Службы национальной безопасности задержали предстоятеля Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви епископа Мкртича (Айк Прошян) и священников той же епархии. 16 октября суд решил арестовать на два месяца епископа и еще двух ранее задержанных священнослужителей. Проводимое силовиками расследование начато после публичных заявлений священника той же епархии о том, что его якобы принуждали участвовать в оппозиционных митингах в 2021 году.