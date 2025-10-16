Сотрудник минэнерго США загрузил в сеть ведомства 187 000 порнофайлов

Сотрудник министерства энергетики США (DOE) лишился допуска к секретной информации после того, как загрузил на сеть ведомства 187 000 порнографических изображений. Апелляция этого сотрудника стала публичной в соответствии с правилами DOE, которые, хотя и не раскрывают его имени, описывают его как «выдающегося профессионала с многолетним опытом и значительной ответственностью». Об этом сообщает издание PC Gamer.

Суть инцидента заключается в том, что 23 марта 2023 года этот сотрудник создал резервную копию своей личной коллекции порнографии, насчитывавшей 187 000 изображений, собиравшихся на протяжении 25-30 лет. Он утверждал, что из-за продолжительных проблем с депрессией экспериментировал с инструментами генерации изображений для создания так называемой «роботизированной порнографии» — изображений с участием людей, а не персонажей вроде Робокопа и Терминатора. Целью масштабной загрузки было использование этих файлов в качестве обучающих данных для ИИ-инструментов.

Проблема возникла из-за того, что мужчина загрузил эти 187 тысяч изображений в сеть DOE, используя рабочий компьютер ведомства, и не осознавал этого, пока через полгода не началось расследование со стороны службы безопасности DOE. В отчете ведомства отмечается: «Индивид полагал, что, хотя его личные диски были подключены к сети DOE, они были каким-то образом изолированы, и его личный материал не мог «загрязнить» его государственный компьютер».

Более того, в ходе расследования реакция мужчины была крайне нетипичной: он пожаловался на то, что за ним следят, а допрос об этих изображениях сравнил с «испанской инквизицией».

В апелляционном отчете содержатся и другие любопытные детали. Мужчина заявил, что перенес изображения на свой рабочий компьютер, поскольку ему было неудобно просматривать их на экране телефона. Он также уточнил, что хранил эту огромную коллекцию с 1990-х годов. Сотрудник признал нарушение правил DOE, но заявил, что «не считал «очень плохим» хранить изображения для взрослых на несекретном компьютере», и что DOE «шпионила за ним «слишком сильно»», поскольку системы не были классифицированы. Он также назвал программное обеспечение DOE, использованное для расследования загрузки, «шпионским ПО».

В качестве смягчающего обстоятельства мужчина указал на свою историю депрессии, а также на прохождение медицинского и психиатрического лечения. В 2017 году ему был поставлен диагноз «большое депрессивное расстройство, умеренное, рецидивирующее, в полной ремиссии около года» и «СДВГ с проблемами концентрации, внимания, доведения дел до конца, прокрастинации, отвлекаемости и импульсивности».