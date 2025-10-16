Грузия передала ноту протеста ОБСЕ

Грузия передала ноту протеста секретариату ОБСЕ из-за посещения председателем организации акции протеста в Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на грузинское министерство иностранных дел (МИД).

«МИД Грузии выражает озабоченность в связи с визитом главы МИД Финляндии, действующего председателя ОБСЕ Элины Валтонен, передав ноту протеста секретариату ОБСЕ и странам-участникам», — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

В ноте, направленной секретариату ОБСЕ, МИД Грузии отметил, что в ходе визита в Тбилиси Валтонен, помимо официальной программы, присоединилась к антиправительственному митингу, организованному небольшой группой людей. По информации ведомства, Валтонен также сделала заявление, которое может ввести международное сообщество в заблуждение относительно ситуации в стране.

4 октября в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления, в ходе которых граждане выбирали мэров городов и муниципалитетов и депутатов городских собраний. В Тбилиси на этом фоне оппозиционеры организовали акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией — был применен слезоточивый газ, пострадали люди. Поводом для митингов стало заявление партии «Грузинская мечта» о победе на выборах и решении приостановить курс на евроинтеграцию.