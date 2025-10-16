Это решит все: в Раде сделали неожиданное заявление о мире

Прекращение огня на Украине возможно уже к Рождеству, но для этого необходимо одно ключевое условие — трехсторонняя встреча лидеров США, России и Украины. Такой прогноз в эфире телеканала «Новини LIVE» сделал народный депутат Украины Юрий Камельчук.

Политик заявил, что тема возможного перемирия снова стала актуальной на фоне планов по организации нового саммита. Он выразил надежду на скорейшее проведение переговоров на высшем уровне.

«Когда будет встреча Трамп-Путин-Зеленский, неизвестно, но было бы хорошо, чтобы она действительно состоялась в ближайшее время», — отметил Камельчук.

При этом депутат сделал конкретное предсказание, напрямую увязав сроки переговоров и установления тишины на фронте.

«Если это будет ноябрь, то мы увидим прекращение огня до Рождества», — подчеркнул он в эфире телеканала.

Камельчук добавил, что эта тема обсуждается уже давно, но именно сейчас «снова ощущается эта возможность». Таким образом, по его мнению, дипломатический трек может принести реальные результаты уже в ближайшие месяцы.