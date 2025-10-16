НАТО давят на союзников в вопросе покупки американского оружия Украине

НАТО давит на союзников, чтобы они присоединились к инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL),которая предусматривает быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран НАТО. Сообщает РИА Новости, цитируя издание Politico.

По словам высокопоставленного дипломата Альянса, данная программа жизнеспособна лишь тогда, когда страны-члены НАТО «действительно предоставят поддержку». Politico также приводит слова министра обороны Швеции Пола Юнсона, который сообщил, что в итоге 20 стран блока взяли на себя обязательства по поддержке Киева в рамках PURL.

Растущая поддержка программы усиливает давление на те страны, кто к ней еще не присоединился. Например, на Великобританию и Францию. По мнению экспертов, для Лондона сдерживающим фактором могут быть бюджетные ограничения, тогда как для Парижа препятствия носят политический характер.

Накануне генсек НАТО Марк Рютте заявил, что более половины государств Североатлантического альянса выразили готовность участвовать в рамках инициативы PURL. Глава минобороны ФРГ Борис Писториус на этом фоне сообщал, что Германия предоставит Киеву военное оборудование на €2 млрд, в том числе системы противоракетной обороны (ПРО).