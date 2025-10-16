Обзор иноСМИ: условие для поставок Tomahawk и новый фонд Трампа для Украины

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Названо условие Трампа для поставок Tomahawk Украине

Администрация президента США Дональда Трампа усиливает давление на Москву, чтобы та «вернулась за стол переговоров», пишет The Washington Post. Министр обороны Пит Хегсет на встрече НАТО в Брюсселе в среду предупредил Кремль об «издержках». Во время визита в Вашингтон в пятницу Владимир Зеленский попытается убедить Трампа поднять ставки, поставив Украине американские ракеты большой дальности Tomahawk. Дальность действия Tomahawk составляет до 2500 километров (в зависимости от модификации), в то время как у ракет ATACMS, поставленных Киеву администрацией Джо Байдена, этот показатель составляет около 300 километров.

Российские официальные лица заявили, что поставки Tomahawk будут означать эскалацию конфликта. Если Трамп даст добро, ракеты могут быть поставлены в рамках недавнего соглашения, согласно которому европейцы должны оплатить поставку американского оружия на Украину, заявил WP высокопоставленный дипломат НАТО. Он добавил, что пока неясно, какие страны могут оплатить расходы в таком случае. Команда Зеленского понимает, что в США существует серьезное сопротивление передаче Tomahawk и что администрация Трампа поставит их только в том случае, если увидит «полный тупик» в переговорах с Москвой, сообщил The Washington Pos один из источников, знакомых с ситуацией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что размещение Tomahawk на Украине обострило бы конфликт «до грани ядерной войны». По его словам, Трамп, вероятно, «понимает это лучше, чем кто-либо другой, поэтому не спешит передавать смертоносное оружие».

В ЕС снова не смогли согласовать 19-й пакет санкций

Послы ЕС на встрече 15 октября не смогли договориться о 19-м пакете санкций против России, пишет Euractiv. Словакия неоднократно отказывалась поддержать эти меры, несмотря на подавляющую поддержку санкций другими странами ЕС. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в среду, что «не заинтересован» во введении дополнительных санкций против России. По словам Фицо, он все больше убеждается, что, постоянно обсуждая Украину, ЕС пытается скрыть свою неспособность справиться с фундаментальными вызовами и проблемами.

Фицо добавил, что у него состоялся долгий телефонный разговор с главой Евросовета Антониу Коштой. В ходе беседы премьер Словакии выразил свое «изумление» тем, что военные усилия Киева «рассматриваются как первоочередная тема» на саммите лидеров ЕС в Брюсселе, который состоится на следующей неделе. Как отметил Фицо, он не заинтересован в рассмотрении новых пакетов санкций против России до тех пор, пока не увидит в выводах саммита Евросовета «политические инструкции для Еврокомиссии о том, как бороться с кризисом в автомобильной промышленности и высокими ценами на энергоносители, которые делают европейскую экономику совершенно неконкурентоспособной».

Трамп планирует создать «фонд победы» для Украины

Дональд Трамп работает над созданием «фонда победы» для Украины, который может финансироваться за счет новых пошлин, введенных в отношении Китая, сообщает The Telegraph. Президент США поручил своему министру финансов Скотту Бессенту представить план европейским коллегам перед визитом Владимира Зеленского в Вашингтон в пятницу.

По словам Бессента, Вашингтон поддержит «российский нефтяной тариф» для Китая или «украинский победный тариф», если европейские союзники последуют этому примеру. Стратегия предусматривает введение 500-процентной пошлины на импорт из Китая и передачу полученных средств на закупку оружия для украинской армии. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что Киеву понадобится 120 миллиардов долларов на финансирование еще одного года боевых действий. Дипломатические источники в Вашингтоне сообщили The Telegraph, что идея введения санкций против Китая из-за закупок российской нефти ранее наталкивалась на препятствия со стороны европейских правительств.

Финляндия обвинила Россию в подготовке к войне с НАТО

Министр обороны Финляндии Антти Хакканен заявил, что даже после окончания украинского кризиса Россия будет представлять угрозу для Европы. Хакканен обвинил Россию в наращивании военной мощи для «второго этапа» боевых действий, сообщает CNN. По его словам, после завершения конфликта на Украине «возникнут реальные угрозы для НАТО».

В качестве доказательств Хакканен указал на модернизацию российской армии и наращивание войск «вблизи наших границ». Эти заявления финский министр сделал, выступая на встрече Контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО. На этой же встрече министр обороны Британии Джон Хили заявил, что НАТО будет действовать, если окажется под угрозой, и «ответит на эскалацию силой». В то же время министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс отметил, что для сдерживания России Европе нужно «лучшее решение, чем истребители», так как F-35 - «не самый эффективный способ борьбы с беспилотниками».

В ЕС опасаются, что Трамп снова поменяет мнение по Украине

Самые верные европейские сторонники Украины подталкивали Вашингтон к поставкам оружия, когда Пит Хегсет прибыл в штаб-квартиру НАТО в среду. Министры обороны также обсуждали способы предотвращения нарушений воздушного пространства НАТО. После «в целом дружеских» контактов с президентом РФ Владимиром Путиным глава США Дональд Трамп начал выражать растущее недовольство Россией, пишет The Washington Post.

Некоторые европейские дипломаты говорят, что смена позиции Трампа в вопросе поддержки Украины назревала уже несколько месяцев, однако они по-прежнему осторожны и не хотят предвосхищать решений президента США, который и раньше менял свою позицию по этому конфликту. В сентябре, после того как Трамп поддержал территориальные амбиции Киева, представитель Белого дома охарактеризовал его явный гнев по отношению к Москве как «тактику переговоров» с целью оказать давление на Кремль.