«Ждут плохие времена»: почему Зеленский начал бояться украинцев

Ключевым вопросом для Владимира Зеленского сейчас стала энергетика, так как последствия блэкаутов на Украине могут привести к тому, что жители страны открыто выступят против властей. Об этом заявил «Аргументам и фактам» экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Российские военные продолжают наносить точечные удары по военным объектам и объектам энергетики на Украине. Киев уже столкнулся с энергетическим кризисом: без света остался центр города и ряд других районов. Местные власти заявили, что причиной стала перегрузка сети, однако жителей призывают готовиться к «тяжелой зиме».

По словам экс-депутата Верховной рады Спиридона Килинкарова, сейчас изменился характер спецоперации, так как Россия начала наносить удары по украинским генерирующим компаниям.

«В чем принципиальная разница сегодняшних ударов от тех, которые наносились ранее: если раньше Россия била только по транспортировке электроэнергии, то (…) теперь удары наносятся по украинским генерирующим компаниям, по ТЭС, ТЭЦ, ГЭС, то есть по газодобыче. А это совершенно другое», — отметил Килинкаров.

По его словам, если атаки на энергетику Украины продолжатся, то «через месяц от нее просто ничего не останется». А это значит, что возникнут проблемы и у Зеленского, так как, если он «не сможет обеспечить людей элементарным — газом, теплом, водой и канализацией», то его «ждут плохие времена».

«И я думаю, ключевой вопрос, который поедет решать Зеленский к Трампу: попытаться упросить президента США убедить Владимира Путина прекратить удары по украинской энергетике», — отметил экс-нардеп.

Эксперт обратил внимание, что уже практически каждый день в метро проходят импровизированные акции протеста, когда киевляне кричат: «Зеля, спускайся к нам!».

«В стране военное положение, на улице проводить митинг запрещено, а в соответствии со всеми инструкциями по безопасности люди во время тревоги спускаются в метро или в ближайшее бомбоубежище. Это же масса людей. Они собираются, и их общение иногда переходит в форму скрытого протеста. Но в то же время получается, что все происходит и публично, так как многие видео попадают в социальные сети», — рассказал Килинкаров.

Он выразил уверенность, что такие протесты будут набирать обороты и Зеленский это «прекрасно понимает и боится этого».

«Он понимает, что его просто снесут», — пояснил Килинкаров.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «почти принял» решение по поводу Tomahawk, на передаче которых Украине настаивает Владимир Зеленский, но сначала хочет узнать, как Киев планирует использовать эти ракеты. В то же время президент США подчеркнул, что «не добивается эскалации».

