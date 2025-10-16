Поколение Z: в Перу вспыхнули массовые протесты

Массовые акции протеста, сопровождающиеся столкновениями с полицией и поджогами, вспыхнули в Перу. Основные участники акций – молодые люди. Что происходит в этой латиноамериканской стране, в материале «Рамблера».

10 октября Конгрессом Перу единогласно было принято решение об импичменте действующему лидеру страны Дине Болуарте. Причиной отстранения президента стали высокий уровень организованной преступности, «беспрецедентная» незащищенность граждан и высокий уровень убийств.

Временным главой государства был назначен спикер парламента 38-летний Хосе Хери. Он должен был возглавлять страну до президентских выборов 12 апреля 2026 года. Смена власти прошла на фоне акций протеста. Молодые люди вышли на митинги в столице Перу городе Лиме под лозунгом «Поколение Z против президента Дины Болуарте».

При этом новый лидер страны Хосе Хери также столкнулся с недоверием и недовольством его назначением со стороны молодежи. 15 октября в Лиме прошел общенациональный марш, получивший название «Поколение Z», пишет перуанская газета La República.

«Различные университетские профсоюзы, работники транспорта и молодежь заявили о своем неодобрении переходного правительство во главе с Хосе Хери и потребовали отставки всех, включая исполнительную власть и Конгресс», — отмечает издание.

Протестующие также призвали к изменению законов для более эффективной борьбы с организованной преступностью. В ходе акций протеста вспыхнули пожары и произошли столкновения с полицией.

Президент Хосе Хери сообщил, что во время марша поколения Z пострадали 55 полицейских и 20 гражданских лиц.

По информации Perú21, 24 сотрудника полиции находятся в Центральном полицейском госпитале, 8 — в госпитале Б. Легиа и один — в медицинском пункте Пьедра-Лиса.

«На проспекте Николаса де Пьерола произошло столкновение между протестующими и полицией. Вандалы бросали в сотрудников полиции камни и тупые предметы», — сообщили журналисты.

Ранения получили и протестующие, издание приводит фотографию, на которой у одного из участников акций протеста кровоточащая рана на руке.

Также от огнестрельного ранения скончался рэпер Эдуардо Руис Саенс, известный под псевдонимом «Trvko». Убийство произошло на площади Пласа-Франсия во время антиправительственных протестов, пишут СМИ.

Напомним, что ранее в Непале после запрета властями ряда соцсетей вспыхнули массовые протесты молодежи, переросшие в беспорядки. Протестующие вынудили уйти в отставку премьер-министра Шарму Оли, подожгли его частную резиденцию, здание парламента. Членов кабмина эвакуировали на вертолетах. Число погибших достигло 72, в ходе столкновений были ранены 134 протестующих и 57 полицейских.

Затем протесты вспыхнули на Филиппинах. В Маниле участники антикоррупционных акций забросали сотрудников правоохранительных органов бутылками, краской и камнями. При этом, по информации СМИ, большинство протестующих были несовершеннолетними. Источники в МВД страны сообщили, что за беспорядки были задержаны 216 человек.

По данным СМИ, тысячи представителей поколения Z вышли на акции протеста и в Мадагаскаре, добиваясь отставки президента страны Андри Радзуэлины. 13 октября глава государства покинул страну на французском военном самолете. Позднее Радзуэлина издал указ о роспуске Национального собрания. Депутаты заявили, что указ не имеет юридической силы, и объявили импичмент президенту 130 голосами «за». Вечером 14 октября военные сообщили, что сформируют Комитет, состоящий из офицеров армии и жандармерии, а также назначат премьера для «быстрого» формирования гражданского правительства.