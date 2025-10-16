Свастика в Капитолии: в офисе республиканца ищут диверсанта

В офисе конгрессмена-республиканца от штата Огайо Дэйва Тэйлора был обнаружен флаг США с изображением свастики, что привело к началу проверки с участием полиции Капитолия. Об этом пишет издание Politico.

Скандальный символ попал на скриншот онлайн-встречи одного из сотрудников офиса Тэйлора, Анджело Элиа. На изображении, которое оказалось в распоряжении журналистов, виден небольшой американский флаг на стене его рабочего места, где красные полосы были изменены так, что образовывали свастику.

Сам конгрессмен выступил с резким осуждением инцидента. «Меня информировали об изображении, на котором, судя по всему, запечатлен отвратительный и крайне неуместный символ рядом с моим подчиненным в моем офисе», — приводит издание его комментарий.

«Содержание этого изображения не отражает ценности и принципы, принятые в моем офисе, разделяемые моими подчиненными или мною, и я самым решительным образом осуждаю это», — заверил Тэйлор.

Он подтвердил, что уже инициировал проверку и пообещал дальнейшие комментарии по ее итогам.

При этом неназванный представитель политика в комментарии добавил, что флаг был обнаружен еще во вторник. По его словам, конгрессмен склонен считать произошедшее «грязным трюком или актом вандализма». Получить оперативный комментарий у самого Анджело Элиа, за спиной которого был замечен флаг, журналистам не удалось.