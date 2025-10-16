В Литве прекратили следствие по инциденту 2022 года с самолетом Ryanair

Генеральная прокуратура Литвы прекратила следствие по инциденту 2022 года с совершившим вынужденную посадку в аэропорту Минска самолетом компании Ryanair, решив передать все собранные материалы польским коллегам.

"Следственные действия проводились объединенной группой ответственных сотрудников Литвы и Польши. Решено следствие в Литве прекратить с передачей всех собранных материалов польской стороне, где оно продолжится", - говорится в сообщении литовской Генпрокуратуры.

Пассажирский самолет, инцидент с которым расследуется с 2022 года, принадлежит зарегистрированному в Польше представительству Ryanair.

Борт, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, 23 мая 2021 года совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве. Тревога оказалась ложной. После посадки самолета стало известно, что на борту находится разыскиваемый белорусскими властями Роман Протасевич - один из основателей признанного в республике экстремистским телеграм-канала Nexta. Он был задержан, также была задержана летевшая с ним гражданка РФ София Сапега.