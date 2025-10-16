Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество говорить с российским лидером Владимиром Путиным «на языке давления» и призвал к «сильным решениям» в отношении Киева. Публикация появилась в его Telegram-канале.

Зеленский сообщил, что ВС РФ с начала осени «каждые сутки» наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины.

«[Президент Владимир] Путин глух ко всему, что говорит мир, поэтому единственный язык, который он еще способен понять, – это язык давления. Давление санкциями, давление дальнобойностью. Могут быть сильные решения, которые помогут», — написал Зеленский.

По его словам, это зависит от США и Европы, чья сила напрямую влияет на длительность конфликта. Он указал на важность импульса от мира на Ближнем Востоке, поскольку «в Европе это тоже возможно».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.