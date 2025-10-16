Глава польского МИД Радослав Сикорский назвал инцидент с неопознанными дронами в Польше «тактически глупой и контрпродуктивной» эскалацией конфликта на Украине.

Об этом пишет газета The Guardian, которая получила доступ к пресс-релизу Еврокомиссии, планируемому к публикации 16 октября.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте не смог привести доказательств причастности России к ЧП с дронами над странами альянса.

Глава МИД Польши выступил с заявлением о передаче Tomahawk Украине

Глава российского МИД России Сергей Лавров подчёркивал, что Москва никогда не направляет свои беспилотники или ракеты на государства ЕС или НАТО. По его словам, дальность полёта дронов, обломки которых могли упасть в Польше, меньше, чем расстояние от границы России до территории этой страны.

Издание Steigan писало, что Запад пытается разжечь конфликт между Польшей и Россией.