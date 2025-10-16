Трамп собрался создать фонд для финансирования Украины за счет пошлин на китайские товары

Президент США Дональд Трамп работает над «фондом победы» на Украине, который, как ожидается, собираются финансировать за счет новых американских пошлин на импорт китайских товаров. Об этом пишет Telegraph.

По данным издания, Трамп поручил главе Минфина Скотту Бессенту представить соответствующий план европейцам накануне визита в Вашингтон Владимира Зеленского. При этом в публикации говорится, что такие идеи не особо популярны в Европе и ранее сталкивались с сопротивлением со стороны правительств стран ЕС.

В последние дни глава Соединенных Штатов вновь завел речь о тарифе на импорт из КНР в 100 процентов. Также он заявил, что две страны находятся в состоянии торговой войны. При этом в рамках нового плана речь якобы уже идет о 500-процентном сборе на импорт из Китая с направлением вырученных средств на закупку оружия для ВСУ.