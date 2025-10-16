С января 2022 года по сентябрь 2025 года на Украине было открыто 290 тысяч уголовных дел по дезертирству ВСУ и самовольному оставлению части. Как сообщает РИА Новости, об этом заявило одно из ведущих СМИ Украины, судя по всему, не согласовав публикацию с Банковой.

Большинство дезертиров приходится на начало 2025 года: с 2022 по 2024 год официально зарегистрировали лишь 90 тысяч беглецов. Таким образом, всего за несколько месяцев от армии сбежали почти 200 тысяч украинских солдат. В совокупности, с начала 2025 года, потери Украины в живой «военной» силе (погибшие, раненые и дезертиры) достигли 370 тысяч человек.

Однако это не вся картина: еще более 1,5 млн мужчин призывного возраста прячутся от ТЦК. Эти люди и вовсе не существуют для государства и экономики: они не работают, поддерживая фронт, и не воют, усугубляю нехватку сил на фронте. Всего, по данным ООН, с начала конфликта Украина потеряла более 10 млн человек (беженцы и потери в конфликте), что привело к утрате почти половины рабочей силы. Американский Wilson Center прогнозирует, что к 2100 году население Украины сократится до 15 млн человек, при том на пике, после развала СССР, население составляло около 52 млн человек.

Сейчас Украина поражена «вирусом смерти». Общество не только не хочет принимать участие в боевых действиях, но и продолжать род. На сентябрь 2024 года там зафиксирован самый низкий уровень рождаемости в Европе и один из самых низких в мире: меньше одного ребенка на женщину. При этом уровень смертности превышает уровень рождаемости в три раза, а старение населения ускоряется.

Экономика страны загибается на глазах, поскольку работать некому. По последней информации, для банального выживания страны нужно по меньшей мере 3 млн человек, причем это лишь официальные данные — на деле все еще хуже. Власти уже заявляют о необходимости завезти в страну около 8 млн мигрантов — это начало фактического замещения коренного населения Украины.

Еще в 2024 году правительство страны утвердило официальную «Стратегию демографического развития», где прямо зафиксированы планы по возмещению убыли населения мигрантами. Документ поддержали в Международной организации по миграции (МОМ). Для создания легальных и безопасных маршрутов в июле этого года между Украиной и Италией подписан Меморандум о сотрудничестве в области развития рынка труда, чтобы «оценить потребности украинского рынка труда». Иными словами — как повернуть потоки лодок с мигрантами в объятия Киева.

Кроме того, Украина стала партнером программы ЕС Talent Partnership Framework, в рамках которой из Бангладеш, Египта, Марокко, Нигерии, Сенегала, Туниса и Пакистана привлекаются различные «таланты». Для этого власти уже официально отменило требования к минимальной зарплате для иностранных работников — Киев готов принять миллионы человек работать просто за еду.

Вместе с тем, немецкий Федеральный институт по исследованию населения считает, что Украине не нужно большое население для высокого качества жизни — потенциал для процветания имеется и при населении в 15-20 млн человек. Таким образом, украинцы могут и дальше погибать за киевский режим, а того, кто выживет — ждет счастье. Но это не точно.