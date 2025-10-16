«Прелюдия третьей мировой»: раскрыт возможный мотив встречи Трампа с Зеленским

Президент США Дональд Трамп осознает, что ситуация обостряется, и может попытаться «охладить горячую голову» Владимира Зеленского на встрече в Белом доме. Такое мнение высказал News.ru заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов.

Встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне должна пройти 17 октября. Накануне американский лидер заявил, что намерен поднять на ней вопрос боевых действий и наступления, к которому хотят перейти Вооруженные силы Украины.

По мнению заслуженного военного летчика РФ генерал-майора Владимира Попова, сейчас происходит «прелюдия третьей мировой войны».

«Не исключено, что о превентивном ударе России предполагает и Трамп, и он хотел бы это обсудить с Зеленским, чтобы охладить горячую голову бестолкового президента Украины. Обстановка накаляется с каждой минутой все сильнее и сильнее», — уверен эксперт.

При этом он обратил внимание на то, что Дональд Трамп ведет себя «непоследовательно», особенно на фоне успешных переговоров с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.

«Вероятно, что он все-таки больше живет эмоциями, а не здравым смыслом, не головой и не рассуждениями», — считает генерал-майор Владимир Попов

Зеленский раскрыл, что рассказал Трампу о «Томагавках»

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «почти принял» решение по поводу ракет Tomahawk, на передаче которых Украине настаивает Владимир Зеленский, но сначала хочет узнать, как Киев планирует использовать их. В то же время президент США подчеркнул, что «не добивается эскалации».