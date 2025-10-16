Глава киевского режима Владимир Зеленский вместо поездки в Вашингтон должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом в Москве, написал финский политик Армандо Мема в социальной сети X (бывшая Twitter).

Зеленскому следует работать над организацией встречи в Москве с участием Трампа и Путина, работать над урегулированием этого конфликта мирными средствами, но вместо этого высокомерие главы киевского режима растет с каждым разом, когда он получает больше оружия от стран Запада, поделился своей точкой зрения автор публикации.

Мема указал на то, что РФ жестко ответит в случае получения украинской стороной крылатых ракет "Томагавк".

Российская Федерация считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, непосредственно вовлекают страны Североатлантического альянса в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил о том, что любые грузы, которые содержат продукцию военного назначения для Украины, станут законной целью для Вооруженных сил России. В Кремле отмечали, что накачивание бывшей советской республики оружием со стороны Запада не способствует переговорному процессу и будет иметь отрицательный эффект.