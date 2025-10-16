«Надругались»: на телах возвращенных Израилем палестинцев нашли следы пыток и казней

По словам врачей, на многих из 90 тел палестинцев, возвращенных израильскими властями в Газу в соответствии с соглашением о прекращении огня, были обнаружены следы пыток и казней, в том числе повязки на глазах, наручники на руках и пулевые ранения в голову.

В рамках перемирия, заключенного при посредничестве США, ХАМАС передал тела некоторых заложников, погибших в ходе войны, а Израиль передал тела двух групп из 45 палестинцев, убитых в ходе боевых действий. Обмен был осуществлен через Международный комитет Красного Креста (МККК), напоминает The Guardian.

Врачи больницы "Насер" в городе Хан-Юнис на юге Газы, куда МККК доставил тела палестинцев, заявили в среду, что имеются существенные свидетельства избиений и казней без надлежащего судебного разбирательства и что ни одно из тел не поддается опознанию.

“Почти у всех были завязаны глаза, они были связаны, и у них были огнестрельные ранения между глаз. Почти все они были казнены, - утверждает доктор Ахмед аль-Фарра, заведующий педиатрическим отделением больницы Насер. – Также были обнаружены шрамы и обесцвеченные участки кожи, свидетельствующие о том, что их избивали перед тем, как убить. Были также признаки того, что над их телами надругались после того, как они были убиты”.

Доктор Фарра добавил, что тела были переданы израильскими властями без идентификационных признаков, а больницы в Газе, подвергшиеся массированным бомбардировкам в течение двух лет войны, не имели возможности провести анализ ДНК.

“Они знают, что это за тела, но хотят, чтобы семьи еще больше страдали из-за этих жертв”, - сказал врач.

Руководство больницы "Насер" заявило, что тела, которые хранились в холодильниках в Израиле, были возвращены с номерными бирками, но без имен. Врачи сказали, что они просили родственников пропавших палестинцев помочь опознать тела.

Армия обороны Израиля направила запрос по этим обвинениям в пенитенциарную службу Израиля, к которой The Guardian обратилась за комментариями.

Так называемый «Международный уголовный суд” расследует обвинения в военных преступлениях, выдвинутые обеими сторонами в ходе двухлетней войны в Газе, включая убийство 15 палестинских парамедиков и спасателей, тела которых были найдены в неглубокой могиле в марте. Руководство больницы заявило, что у пострадавших в этом случае были связаны руки и ноги и что они были убиты выстрелом в голову.

Возвращение тел обеими сторонами конфликта стало серьезным препятствием на пути соблюдения режима прекращения огня, который вступил в силу в минувшие выходные, подчеркивает The Guardian. Израиль объявил, что замедлит поставки гуманитарной помощи в Газу из-за задержек с передачей 28 тел израильских заложников, которые, как полагают, были убиты во время войны, и заявил, что одно из тел, которое было передано, не было одним из заложников.

В среду вечером ХАМАС заявил, что вернул останки всех погибших заложников, до которых смог добраться, а израильские военные подтвердили, что Красный Крест получил еще два тела в Газе. Группировка палестинских исламистских боевиков уже вернула останки семи из 28 известных погибших заложников, а также восьмое тело, которое, по словам Израиля, не принадлежало бывшему заложнику.