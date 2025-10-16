Выдворенный из Латвии пенсионер рассказал об отношении к русскоязычным

Латвийские власти хотели бы выгнать из страны всех граждан России и русскоязычных. Об этом заявил РИА Новости выдворенный из Латвии 74-летний пенсионер Григорий Еременко.

По его мнению, русские латвийским чиновникам «стали неугодными».

«Власти Латвии, мне кажется, хотели бы выдворить из страны всех граждан России и русскоязычных, они для этого даже специально законы придумали», - констатировал Еременко, получивший 14 октября российский паспорт.

Напомним, что три года назад сейм Латвии принял поправки к Закону об иммиграции, которые обязали живущих в стране россиян подтверждать знание латышского языка.

По новым правилам граждане России должны были до 30 июня 2025 года подать заявление на статус долгосрочного резидента ЕС, продемонстрировать знание латышского языка на уровне A2, пройти комплексные проверки безопасности и биографических данных, чтобы оставаться в стране на законных основаниях.

При этом, по информации латвийских властей, 841 россиянин не подтвердил право проживать в стране и должен был покинуть ее до 14 октября. В Управлении по вопросам гражданства и миграции (УВГМ) Латвии пояснили, что с этого дня им будет закрыт доступ к социальным услугам и, если без уважительных причин они не покинут страну в установленный срок, их могут принудительно депортировать.