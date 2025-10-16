Заявления о триумфе Путина на Аляске вызвали гнев Трампа
Президент США Дональд Трамп сменил позицию по Украине из-за гнева от освещения СМИ саммита на Аляске, как триумфа российского лидера Владимира Путина.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, американский лидер «ничего не получил» ни во время саммита, ни после него. Кроме того, утверждается, что на смену позиции Трампа по Украине повлияло и недовольство визитом Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына в Китай в сентябре, а также упорную работу Киева над ошибками в отношениях с Трампом.
Ранее Трамп пообещал подумать об одобрении передачи Украине дальнобойного оружия. По его словам, Украина намерена пойти в наступление, в связи с чем и просит оружие у Вашингтона.