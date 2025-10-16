Пока вы спали: Трамп о намерении ВСУ «перейти в наступление» и торговая война США и Китая

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Трамп заявил о намерении ВСУ "перейти в наступление"

Президент США Дональд Трамп заявил, что ВСУ намерены "перейти в наступление". Он отметил, что собирается принять решение по этому поводу на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским, пишет РИА Новости.

"Они хотят пойти в наступление, я приму решение по этому поводу", — заявил глава Белого дома журналистам.

Отмечается, что в начале недели Дональд Трамп подтвердил встречу с Владимиром Зеленским, которая запланирована на 17 октября.

Орбан: Венгрия опасается ответных мер России в случае изъятия ее активов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не поддержит предложение Еврокомиссии о конфискации замороженных на Западе российских финансовых активов, если в результате возможных ответных мер Москвы возникнет угроза интересам венгерских компаний, сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Mandiner.

"Если венгерские компании столкнутся с ответными мерами в России из-за того, что Венгрия также поддерживает использование конфискованных российских активов в Европе, то я, конечно, не поддержу этого, поскольку это означает, что Венгрия понесет потери", - сказал глава правительства.

Он отметил, что Венгрия "консультируется по этому вопросу с Россией", поскольку хочет выяснить, какие ответные меры могут быть приняты Москвой в случае такого шага со стороны ЕС.

Трамп заявил о торговой войне с Китаем

США ведет с Китаем торговую войну. Об этом глава Белого дома сообщил на пресс-конференции в Белом доме в ответ на вопрос о ситуации в отношениях с Китаем, пишет РИА Новости.

"Мы ведем одну сейчас", - сказал американский лидер.

В посольстве КНР в Вашингтоне РИА Новости ранее сообщили, что Китай готов и к переговорам, и к торговой войне с США.

"Решительно уничтожить": Пушков сделал заявление о распаде ЕС

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что причиной будущего распада ЕС станет его собственная политика. Так парламентарий отреагировал на решение Брюсселя разрешить детям любого возраста свободно менять пол, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию Пушкова в Telegram-канале.

"Европейский союз решил окончательно и решительно уничтожить остатки нормальности, которые еще сохранились в Европе. <…> Выбор исключительно велик. В Германии, например, официально признаны 72 "гендера". ЕС сам сеет зерна своего будущего распада", — написал парламентарий.

Сийярто заявил, что Путину обеспечили бы безопасность в Венгрии

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что президенту России Владимиру Путину обеспечили бы безопасность в Венгрии, если бы страну выбрали в качестве места проведения переговоров по Украине, пишет РИА Новости.

"Разумеется, нет никаких сомнений на этот счет", - сказал глава МИД Венгрии на полях форума "Российская энергетическая неделя".

Сийярто также отметил, что российский президент всегда может обсудить с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном актуальные темы, если у лидеров в этом есть необходимость.