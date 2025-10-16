Смена позиции президента США Дональда Трампа в отношении Украины могла быть частично вызвана его недовольством освещением в СМИ августовского саммита на Аляске с российским лидером Владимиром Путиным. Как сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленные источники, Трамп разгневался, когда ряд изданий охарактеризовали встречу как «триумф Путина», отмечая, что американский президент не получил от нее ожидаемых дивидендов.

Еще одним фактором, повлиявшим на изменение подхода Трампа, стало его недовольство визитом Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Китай в сентябре, который продемонстрировал укрепление отношений между Москвой и Пекином без участия Вашингтона. Публикация также указывает на работу представителей киевского режима над ошибками в выстраивании отношений с американской администрацией.

Белый дом анонсировал важное заявление Трампа

По словам источника издания, конфликт интересов возник из-за того, что Владимир Зеленский и его окружение, привыкшие к статусу «знаменитостей» на международной арене, столкнулись с требованием Трампа быть единственной «дивой» в Овальном кабинете, что привело к напряженности во время встречи.

Ранее сообщалось, что на Украине раскрыли главный козырь Трампа перед встречей с Зеленским.